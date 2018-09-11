В Иркутской области обрушился переход в здании школы

В селе Уян Куйтунского района Иркутской области обрушился кирпичный переход между корпусами школы.

Часть стены сползла прямо во время занятий. К счастью, переходом давно не пользовались, даже двери были закрыты, а территория вокруг огорожена и детям запрещали рядом бегать. Поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Ученики и учителя отделались испугом.

По данным управления МЧС по региону, не выдержала одна из опорных колонн - она треснула, за ней просели плиты перекрытия, после чего часть стены и крыши просто сползла. По информации спасателей, эта часть здания признана аварийной с декабря 2009 года.

На место происшествия выехала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова. Как уточнили корреспонденту "РГ" в ведомстве, учебный процесс не прерывался, однако местные власти заявили, что распустили учеников по домам.

Скорее всего, занятия прекратятся на несколько дней, пока школьникам не найдут новое здание. В качестве вариантов рассматривается социально-культурный центр и здание поселковой администрации.