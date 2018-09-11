На Ставрополье поймали обливавшего девушек кислотой маньяка

В Ставропольском крае задержали молодого человека, который облил кислотой трех девушек в Буденновске. Об этом во вторник сообщили в краевом управлении СК РФ.

Нападения происходили в июне 2017 года. Сначала неизвестный плеснул в лицо кислотой 15-летней девушке. Спустя три дня он также напал еще на двух жертв - 15-ти и 16-ти лет. Все они получили химические ожоги разной степени тяжести.

Больше года правоохранители разыскивали нападавшего. Был составлен его фоторобот, а на банке с кислотой, которую он бросил на месте преступления, обнаружили ДНК маньяка. По ним и удалось его найти после того, как у более чем двух тысяч человек из Буденновского района взяли биологические образцы.

- Им оказался 19-летний житель города Буденновска, являющийся студентом медицинского колледжа. В ходе допроса молодой человек не отрицал содеянного, подробно рассказал следователю об обстоятельствах совершенных преступлений, пояснив, что совершал их с целью вымещения накопившейся злобы и агрессии, - заявили в краевом следственном управлении СК РФ.

Сейчас подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.