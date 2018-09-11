В Ялте пресекли поставку килограмма амфетамина в фильтрах для воды

В Ялте сотрудники ФСБ и МВД задержали двух молодых людей с крупной партией амфетамина, который поставлялся в город-курорт в фильтрах для воды. Об этом сообщили сегодня пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Переброска запрещенных веществ на территорию Крыма осуществлялась авиатранспортом через одну из фирм доставки, - рассказали в ведомстве. - Подозреваемые были задержаны сразу же после получения посылки, оформленной на подставных получателей. Наркотики были спрятаны в тайнике, оборудованном внутри полимерных фильтров для очистки воды.

Всего в посылке обнаружено 982 грамма амфетамина. Оперативники установили, что один из парней заказал наркотики в Интернете через мобильное приложение. А чтобы скрыть противозаконные действия, указал в качестве получателя данные другого человека.

Следственный отдел УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом или пожизненное заключение.