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11.09.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ялте пресекли поставку килограмма амфетамина в фильтрах для воды

Текст: Юлия Крымова (Ялта)

В Ялте сотрудники ФСБ и МВД задержали двух молодых людей с крупной партией амфетамина, который поставлялся в город-курорт в фильтрах для воды. Об этом сообщили сегодня пресс-службе МВД по Республике Крым.

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- Переброска запрещенных веществ на территорию Крыма осуществлялась авиатранспортом через одну из фирм доставки, - рассказали в ведомстве. - Подозреваемые были задержаны сразу же после получения посылки, оформленной на подставных получателей. Наркотики были спрятаны в тайнике, оборудованном внутри полимерных фильтров для очистки воды.

Всего в посылке обнаружено 982 грамма амфетамина. Оперативники установили, что один из парней заказал наркотики в Интернете через мобильное приложение. А чтобы скрыть противозаконные действия, указал в качестве получателя данные другого человека.

Следственный отдел УМВД России по Ялте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ - покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом или пожизненное заключение.

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