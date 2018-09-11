В Волгограде нашли ребенка, увезенного из семьи в раннем детстве

Волгоградские правоохранители выясняют обстоятельства проживания 15-летнего подростка в неродной семье.

Накануне в полицию обратилась местная жительница, рассказавшая о мальчике, которого пригласил к себе домой ее сын. Подростки вместе занимаются в кружке игры на гитаре. По словам гостя, его в раннем детстве увезли из Омска, разлучив с матерью.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Волгоградской области, у подростка нет никаких документов, он никогда не ходил в школу, читать и писать не умеет. Он не состоит на учете в поликлинике и других медучреждениях.

Оперативники выехали по адресу, где проживает несовершеннолетний. В указанной им квартире находилась 50-летняя гражданка с двумя своими детьми. Она призналась полиции, что пятнадцать лет назад действительно забрала мальчика у жительницы Омска.

Силовики пытаются найти биологическую мать подростка.

Как отметила и. о. старшего помощника руководителя регионального управления СКР Юлия Лисеева, хозяйка квартиры изложила такую версию: мальчик является сыном ее покойного супруга от другой женщины. После смерти мужа в 2007 году ребенок остался проживать с ней, а в 2010 году она с детьми переехала в Волгоград.

Следователи установили, что несколько лет назад со старшей сводной сестрой мальчик приезжал в Омск в поисках матери, однако не смог найти ее.