Более 2,7 тысячи заключенных вышли из тюрем по закону "день за полтора"

В среду, 12 сентября, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что уже более 2,7 тысячи осужденных освобождены из колоний после пересчета сроков.

Напомним, летом был принят закон, согласно которому день в СИЗО засчитывается за полтора дня колонии общего режима и два дня колонии-поселения. Теперь тюремное ведомство подняло дела всех заключенных, кто до суда находился в следственных изоляторах. Сроки таким осужденным пересчитываются по новым правилам.

"По состоянию на 05.09.2018 в суды направлены материалы в отношении 91,7 тысячи осужденных, подпадающих под действие закона", - сообщили "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний. Судами уже рассмотрено более 12 тысяч материалов. "По результатам рассмотрения 2 754 осужденных освобождены из мест лишения свободы, 9 321 осужденному снижен срок отбывания наказания", - рассказали в тюремном ведомстве.

Когда осужденному снижают срок, это означает, что он раньше получит право на условно-досрочное освобождение или замену наказания на более мягкое. Так что многие осужденные, у кого срок после пересчета не закончился, все равно получат шанс выйти на волю гораздо раньше, возможно, даже в ближайшее время.