Полиция расследует пропажу средств, выделенных Фондом кино

Столичные полицейские возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Пропавшие средства были выделены на съемки фильмов "Суперпапа", "Боб", "Сны Севы Горелова".

Дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" изначально было возбуждено следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово. В среду стало известно о передаче всех материалов для дальнейшего расследования в следственное управление УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве. То есть, статус расследования повышается.

Сейчас проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия. В столичной полиции сумму ущерба пока не называют, но известно, что она более 1 млн рублей. Ранее в СМИ появлялась информация, что первое дело было заведено в отношении неустановленных сотрудников ООО "Кинокомпания "25 этаж", которые "под предлогом съемок" фильма "Сны Севы Горелова" (вышел в прокат под новым названием "Лавстори") завладели 10 миллионами от Фонда Кино.

Второе дело было заведено против компании "Артополион" - она подозревается в хищении 25 миллионов под предлогом съемки мультфильма "Боб" и детского фильма "Суперпапа".

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Напомним, в мае текущего года Минкультуры попросило Генпрокуратуру помочь привлечь к ответственности ряд компаний, которые не вернули Фонду кино деньги, выделенные на производство фильмов. При этом картины так и не сняли. Как заявлял министр культуры Владимир Мединский, должников не допустят к питчингу на получение поддержки из бюджета, пока они не вернут деньги государству.

Фонд кино - российская федеральная государственная некоммерческая организация, занимающаяся финансовой поддержкой отечественного кинематографа, распространением фильмов и телепрограмм. Фонд является одним из важнейших государственных регуляторов кинопроизводства и кинопроката.