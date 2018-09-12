Разбившийся под Ульяновском летчик нарушил правила проведения полетов

Разбившийся под Ульяновском легкомоторный самолет, по данным прокуратуры, выполнял полеты без разрешения уполномоченных органов.

Как сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры, полет осуществлялся с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства. По данным ведомства, на борту разбившегося легкомоторного самолета "Zlin37" отсутствовало свидетельство о летной годности воздушного судна.

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, уведомление о проведении полета также не подавалось.

Самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел авиакатастрофу в среду в Майнском районе Ульяновской области, примерно в 13 часов, 52-х летний летчик погиб.