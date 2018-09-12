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12.09.2018 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Разбившийся под Ульяновском летчик нарушил правила проведения полетов

Текст: Андрей Куликов

Разбившийся под Ульяновском легкомоторный самолет, по данным прокуратуры, выполнял полеты без разрешения уполномоченных органов.

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Как сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры, полет осуществлялся с нарушением установленного порядка использования воздушного пространства. По данным ведомства, на борту разбившегося легкомоторного самолета "Zlin37" отсутствовало свидетельство о летной годности воздушного судна.

По словам старшего помощника Приволжского транспортного прокурора Майи Ивановой, уведомление о проведении полета также не подавалось.

Самолет, выполнявший сельскохозяйственные работы, потерпел авиакатастрофу в среду в Майнском районе Ульяновской области, примерно в 13 часов, 52-х летний летчик погиб.

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