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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе обвиняемого во взятке прокурора взяли под стражу

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Сегодня, 12 сентября 44-летнего прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, обвиняемого в получении взятки, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Башкирии.

На Камчатке возбудили уголовное дело о крупной взятке экс-чиновника

По данным ведомства, такое решение принял Кировский районный суд Уфы, рассмотрев ходатайство следователя первого отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Башкирии.

Сегодня, 12 сентября, прокурору предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, уголовное дело возбудили накануне по материалам, представленным Управлением ФСБ России по Башкирии. Прокурора задержали на рабочем месте с поличным. Ему вменяется получение взятки в размере пять миллионов рублей.

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