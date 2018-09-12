На иркутского министра лесного комплекса заведено уголовное дело

Прокуратура Иркутской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении регионального министра лесного комплекса. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

"Дело возбуждено по постановлению Байкальского межрегионального природоохранного прокурора. Расследование контролируется прокуратурой Иркутской области", - заявила прокуратура.

Отмечается, что превышение чиновником полномочий имело тяжелые последствия. Какие и для кого - не уточняется.

Добавим, несколькими днями ранее областная прокуратура сообщила о том, что уголовное дело возбуждено в отношении заместителя председателя правительства Иркутской области. Следствие подозревает чиновника в том, что он вмешался в конфликт двух местных компаний. За это от одной из сторон вице-премьер получил десять миллионов рублей.