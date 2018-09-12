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12.09.2018 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске задержали наркокурьера с крупной партией "закладок"

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

Новосибирские полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотических средств на территории региона.

Полицейские в Москве изъяли более 100 кг наркотиков

Оперативники задержали 27-летнего горожанина при попытке сооружения "закладки" на автодороге Северного объезда в Коченевском районе Новосибирской области. В его рюкзаке полицейские обнаружили более килограмма психотропного вещества "амфетамин".

Во время обыска дома у задержанного было изъято еще 3,9 килограмма различных наркотических и психотропных веществ синтетического происхождения, а также более 600 граммов наркотиков растительного происхождения. Они были расфасованы и приготовлены для продажи. По предварительным данным, наркокурьер сбывал приобретенные оптом партии наркотиков через специально оборудованные тайники.

- Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ - "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенный в особо крупном размере", - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Борьба с наркотиками
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