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12.09.2018 12:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе бездомный убил четверых человек и ранил двоих

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В суд передали дело в отношении 56-летнего мужчины без определенного места жительства, который в парке Анапы убил четверых и напал на еще двоих также живущих на улице людей.

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- В апреле прошлого года обвиняемый избил тротуарной плиткой спящего на лавочке в анапском парке 66-летнего мужчину без определенного места жительства, с которым у него ранее были конфликты. Потерпевший был обнаружен прохожими и доставлен в больницу, но скончался в этот же день в медучреждении, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По словам следователей, следующий эпизод произошел уже в сентябре того же года. Бездомный убил сначала двух распивавших ранее с ним алкогольные напитки знакомых, а позже и еще одного также живущего на улице мужчину. Схема та же. Он дожидался пока жертвы заснут, чтобы потом серьезно избить.

Кроме того, по данным правоохранителей, зафиксированы несколько его нападений с целью похищения денег и мелкого имущества. Однако на этот раз двоих потерпевших удалось спасти, им вовремя была оказана медицинская помощь.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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