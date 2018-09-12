Челябинца приговорили к 16 годам за участие в сирийском конфликте

Приволжский окружной военный суд рассмотрел уголовное дело челябинца, задержанного за участие в сирийском конфликте на стороне террористов. Подсудимый приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в среду в УФСБ по Челябинской области.

- Установлено, что осужденный участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), - сообщили в пресс-службе контрразведки. - Кроме того, он лично принимал участие в создании пропагандистского ролика, оправдывающего деятельность указанной террористической организации в Сирии, России и странах ЦАР, впоследствии распространенного в интернете.

Челябинца признали виновным по статьям об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), отметили в УФСБ.