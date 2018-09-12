На Ямале подросток напал на водителя и попытался угнать такси-вездеход

В Ямало-Ненецком автономном округе 16-летний юноша попытался угнать такси-вездеход, чтобы добраться до родного чума. Он напал на водителя с ножом и топором, нанес ему несколько ударов по голове и туловищу.

О нападении в полицию Приуральского района сообщили второго сентября, когда в фельдшерско-акушерский пункт деревни Лаборовая поступил мужчина 1977 года рождения с множественными рублеными ранами и большой кровопотерей. Им оказался водитель "Трэкола", житель города Лабытнанги.

Как выяснило следствие, 16-житель Яр-Сале пообещал ему 70 тысяч рублей за то, что тот отвезет его к родителям. В действительности, у парня этих денег не оказалось: как уточнили "РГ" в пресс-службе регионального СК, он не имел при себе даже средств на еду.

По дороге юноша напал на шофера, вооружившись топором и ножом, которые нашел в вездеходе. Мужчине удалось отбиться от пассажира: опасаясь за свою жизнь, он несколько раз ударил его ножом.

Доехав до фактории (торгового поселения со складами для товаров), водитель передал юношу местным жителям. И пострадавший и нападавший доставлены санавиацией в окружную больницу.

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 УК РФ. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Как пояснили "РГ" в пресс-службе Следственного комитета, обвинения в превышении самообороны водителю предъявлены не будут.