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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В рамках операции "Мак-2018" в Подмосковье нашли поле конопли

Текст: Владимир Богданов

В ходе ежегодной оперативно-профилактической операции "Мак", которая продлится до ноября этого года, подмосковные полицейские обнаружили в Луховицком городском округе и Серпуховском районе поля произрастания дикой конопли общей площадью свыше 2,5 гектара. Об этом сообщила глава пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова.

- Всего было обнаружено более 1500 кустов конопли, общим весом свыше одной тонны. Экспертиза растений показала содержание наркотического вещества. С помощью специальной техники, путем скашивания, измельчения и сжигания все наркосодержащие растения были уничтожены, - рассказала Петрова.

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Напомним, основными целями и задачами операции "Мак" являются выявление, предупреждение и ликвидация незаконных посевов мака, конопли и других растений, содержащих в своем составе наркотические средства; перекрытие каналов незаконной транспортировки наркотических средств растительного происхождения, выявление и задержание перевозчиков и сбытчиков наркотиков, уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений.

Традиционно "Мак" проводится в два этапа. Выявление и уничтожение дикорастущих очагов и культивируемых посевов конопли и мака проводятся в мае-июле. А с августа по октябрь действия полицейских направлены на перекрытие каналов поступления "дури" в незаконный оборот. Хотя и не исключаются поиски незаконных посевов каннабиса.

Административная ответственность в виде штрафа (от 15 до 20 МРОТ) предусмотрена за выращивание от трех до десяти кустов мака. За выращивание более десяти кустов наркотикосодержащего растения грозит уголовное наказание. Согласно статье 231 УК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества”, виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении (например, посев и выращивание наркотикосодержащего растения группой лиц) - до восьми лет лишении свободы.

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