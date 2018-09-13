Вулкан Эбеко на Курилах проявил повышенную активность

Второй за день пепловый выброс зафиксировали специалисты на вулкане Эбеко, расположенном в семи километрах от Северо-Курильска на острове Парамушир. На этот раз высота столба достигла 3,5 километра. Об этом сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана.

По информации Главного управления МЧС по Сахалинской области, в городе событие осталось незамеченным.

Напомним, первый столб пепла высотой до 2,5 километра Эбеко выбросил утром.

Справка "РГ"



Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно. В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.