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13.09.2018 19:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кировского чиновника заподозрили в нанесении ущерба природе на 105 млн

Текст: Андрей Андреев (Киров)

СУ СКР по Кировской области возбудило уголовное дело в отношении главы Афанасьевского района, из-за действий которого природе нанесен ущерб на сумму более 100 миллионов рублей.

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По версии следствия, он, используя свое служебное положение, предоставлял двум местным компаниям льготы и преимущества в заключении муниципальных контрактов и договоров на оказание услуг и выполнение работ с учреждениями, подведомственными районной администрации. Одна из фирм, благодаря покровительству, получила в аренду большой земельный участок на бесконкурсной основе, а в официальные документы были внесены недостоверные сведения о категории земель. Это позволило разместить на участке сельскохозяйственного назначения свалку отходов лесопиления. В результате чего из-за загрязнения плодородного слоя почвы окружающей среде был причине ущерб на сумму не менее 105 миллионов рублей.

В отношении главы района возбуждены два уголовных дела, соединенных в одно производство - по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ по месту работы и жительства подозреваемого  проведены обыски, в ходе которых был установлен еще и факт наличия у чиновника жилого дома, не указанного в сведениях о его доходах.

В настоящий момент чиновник не задержан, мера пресечения не избрана. Будучи депутатом, он все еще остается главой района.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область
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