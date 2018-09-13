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13.09.2018 16:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге загорелся дачный поселок

Текст: Виталий Ахмеров (Оренбург)

В Дзержинском районе Оренбурга из-за природного пожара сгорели 15 дачных построек. Информацию об этом распространило региональное управление МЧС.

Пожар произошел на заводе "Метромаш" в Москве

- Сегодня в 15:40 в пожарную охрану Оренбурга поступило сообщение о возгорании сухой травы в непосредственной близости от садоводческих некоммерческих товариществ "Авиатор-2" и "Сокол" в районе посёлка Кушкуль, - сообщили в ведомстве. -  На место пожара были направлены силы и средства ОФПС-9, оперативные группы Центра управления в кризисных ситуациях, Главного управления МЧС по региону.

К моменту прибытия пожарных на место возгорания, огонь уже перекинулся с сухой травы на дачные дома и хозяйственные постройки, как минимум 15 из которых уже сгорело. Пожару присвоена повышенная категория сложности. В его тушении принимают участие не менее 190 человек. Возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших пока не поступало.

Огнеборцы делают все возможное, чтобы предотвратить распространение пожара на соседние населенные пункты. Ситуация осложняется тем, что в Оренбурге установилась теплая и сухая погода с порывами ветра до 12 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Оренбургской области и ФГКУ 9-ОФПС переведены в режим чрезвычайной ситуации. В Главном управлении работает оперативный штаб. Со станции Оренбург привлечен пожарный поезд. Для мониторинга ситуации используют беспилотные летательные аппараты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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