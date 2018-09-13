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13.09.2018 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии подожгли школу, где зимой подростки устроили резню

Текст: Екатерина Дементьева

В военном городке Сосновый Бор в Бурятии безработный мужчина поджег школу №5. По данным МЧС по Республике Бурятии, пожар заметили около половины седьмого утра по местному времени (00:27 МСК) - горел оконный проем. Огонь потушили за 20 минут. Очевидцы и родители учеников первоначально в соцсетях предположили, что возгорание стало следствием неосторожности рабочих - якобы в школе идет ремонт.

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Но поскольку школа Соснового Бора в январе этого года прогремела на всю страну в связи с жестоким нападением трех подростков на учеников, то на место ЧП была направлена следственно-оперативная группа МВД, а министр внутренних дел по Бурятии Олег Кудинов взял ситуацию под личный контроль.

Следователи выяснили, что окно загорелось из-за поджога. А ближе к вечеру республиканское ГУ МВД сообщило о задержании 32-летнего безработного мужчины, который ранее уже был неоднократно судим. Зачем он поджег школу, сейчас выясняется. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в январе этого года трое подростков с топорами напали на учеников пятого класса. В результате пострадали шестеро человек, включая учителя и одного из нападавших. Сейчас подростки остаются в СИЗО Улан-Удэ. В июле суд продлил им арест до 19 сентября.

Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Бурятия
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