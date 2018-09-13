Новости

В Петергофе осенний Праздник фонтанов посвятят театру 13:37
В Ненецком АО нашли артефакты I-III тысячелетия до нашей эры 13:30
Находка в древней гробнице опровергла миф о майя 13:30
В Швеции задержали вероятного похитителя королевских регалий 13:26
В Бурятии подожгли школу, где зимой подростки устроили резню 13:21
Петербург и Минск подписали "Дорожную карту" до 2020 года 13:17
Росгвардию вооружат необычными автоматами 13:15
Как создают снайперские винтовки для охраны президента РФ 13:15
Легкоступова уволилась из администрации Феодосии из-за мата рэпера 13:11
Российский авторынок вошел в тройку лидеров в Европе 13:07
Вышел трейлер мультсериала "Хильда" для фанатов "Гравити Фолз" 13:07
В Бурятии суд запретил ребенку посещать детсад без пробы Манту 13:06
В Новороссийске рухнули строительные леса с рабочими 13:02
В Петербурге женщину задержали за продажу ребенка 12:55
Найден "хэштег" возрастом 73 тысячи лет 12:54
Объявлена дата выхода третьей части "Заклятия" 12:52
В рамках операции "Мак-2018" в Подмосковье нашли поле конопли 12:52
Парк трамваев в Москве полностью обновят к 2024 году 12:48
В России подорожали автомобили Toyota 12:45
Вышел трейлер долгожданного вестерна братьев Коэн 12:44
Почти 100 контрактов подписано на белорусско-узбекском деловом форуме 12:35
"Плавающий" бассейн появится на набережной Марка Шагала в Москве 12:34
Вышел трейлер американского сериала о потомках династии Романовых 12:30
Более 100 тысяч детей из Москвы отдохнули в загородных лагерях летом 12:26
США обогнали Россию по нефтедобыче впервые с 1999 года 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Apple представила новые iPhone и часы Watch
Apple представила новые iPhone и часы Watch
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
Как вырастут зарплаты россиян в 2019 году
13.09.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии суд запретил ребенку посещать детсад без пробы Манту

Текст: Надежда Столярчук

Верховный суд республики Бурятия подтвердил правомерность отстранения ребенка от посещения детского сада за отказ от постановки пробы Манту.

Фото: depositphotos.com
Родителей предложили поощрять за прививки детям

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по РБ, родители одного из малышей отказались от обязательного обследования ребенка на туберкулез - постановки пробы Манту. А когда руководство ДОУ перестало пускать ребенка в детский сад, пытались обжаловать это решение в суд.

- Управлением Роспотребнадзора по РБ в суде было дано заключение о правомерности действий руководителя детского учреждения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в целях раннего выявления туберкулеза у детей проводится ежегодная туберкулинодиагностика. Отказ от нее влечет за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья, - пояснили в ведомстве.

Октябрьский районный судом Улан-Удэ признал правоту руководства детского сада. Тогда родители обратились в Верховный суд РБ, но и там им подтвердили законность принятого решения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Восточный экономический форум 2018
Специальный проект
Восточный экономический форум 2018
Лавров: Противостояние РФ и Запада дорого обходится мировой безопасности
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России на полгода
Абэ изложил подход к заключению мирного договора с Россией
Российский сенатор прокомментировала слова экс-министра Украины о "разгроме" РФ