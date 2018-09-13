В Бурятии суд запретил ребенку посещать детсад без пробы Манту

Верховный суд республики Бурятия подтвердил правомерность отстранения ребенка от посещения детского сада за отказ от постановки пробы Манту.

Как рассказали в управлении Роспотребнадзора по РБ, родители одного из малышей отказались от обязательного обследования ребенка на туберкулез - постановки пробы Манту. А когда руководство ДОУ перестало пускать ребенка в детский сад, пытались обжаловать это решение в суд.

- Управлением Роспотребнадзора по РБ в суде было дано заключение о правомерности действий руководителя детского учреждения. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами в целях раннего выявления туберкулеза у детей проводится ежегодная туберкулинодиагностика. Отказ от нее влечет за собой нарушение прав других детей на охрану здоровья, - пояснили в ведомстве.

Октябрьский районный судом Улан-Удэ признал правоту руководства детского сада. Тогда родители обратились в Верховный суд РБ, но и там им подтвердили законность принятого решения.