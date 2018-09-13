В Заполярье предъявили обвинение похитителям и вымогателям

В Мурманской области девяти мужчинам предъявили официальное обвинение в похищении человека и вымогательстве у него крупной суммы.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, вечером 19 января злоумышленники схватили мурманского предпринимателя, связали ему руки, затолкали в машину и отвезли в квартиру в мурманском районе Росляково. Там они потребовали у него выкуп - более 80 миллионов рублей.

Свои деньги похитители в итоге получили. Правда, злоумышленники не знали, что за передачей выкупа следили бойцы Росгвардии. При поддержке отряда ОМОН похитители были задержаны в момент передачи денег.

- Двое похитителей задержаны. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - отметили в ГУ МВД. - Двое похитителей задержаны. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.С момента возбуждения уголовного дела выполнен колоссальный объем следственных и процессуальных действий, в том числе на территории различных субъектов Российской Федерации. Проведены обыски по местам жительства обвиняемых, назначено более 30 сложных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, криминалистическая и одорологическая.

По уголовному делу проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление возможных соучастников преступления и их задержание, выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.