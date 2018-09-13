Под Волгоградом пресекли "торговлю" инвалидностью

В Волжском полицейские выявили деятельность группы граждан, которые на финансовой основе предлагали посреднические услуги по получению групп инвалидности.

По данным пресс-службы управления МВД по Волгоградской области, 68-летняя жительница Ленинска искала желающих получить группу инвалидности. Для этого она привлекла к делу двух своих знакомых 39 и 57 лет.

К сообщницам обратился 46-летний гражданин, который передал им 290 тысяч рублей. Разделив основную сумму между собой, остаток в размере 45 тысяч рублей они передали 62-летней медсестре бюро судебно-медицинской экспертизы и 46-летней неврологу.

Медработники внесли ложные сведения в документы, на основании которых "покупателю" присвоили вторую группу инвалидности по общему заболеванию. Реального обследования он не проходил.

К подозреваемым обратилась также жительница Московской области, которая передала им 110 тысяч рублей за помощь в установлении третьей группы инвалидности. 40 тысяч из этих средств фигуранты передали тем же подельникам в системе здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе регионального управления СКР, уголовное дело возбудили в отношении восьми человек, задействованных в преступной схеме. Дело завели по нескольким статьям: дача взятки должностному лицу, мошенничество, посредничество во взяточничестве, мелкое взяточничество, служебный подлог и подделка документов.

