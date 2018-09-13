В Севастополе на сотрудника ГИБДД завели дело за избиение подчиненного

В отношении замкомандира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД в Севастополе возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

По данным следствия, инцидент произошел 12 мая. Обвиняемому не понравилось, что инспектор ДПС оставил патрульный автомобиль возле въезда на стоянку МРЭО. Чтобы его проучить, замкомандира роты отогнал автомобиль в другое место, а инспектору сказал, что служебную машину угнали. После этого потребовал сдать служебное удостоверение. Подчиненный отказался, за что начальник стал его избивать. Побои зафиксировал нагрудный видеорегистратор инспектора ДПС.

- Обвиняемый нанес не менее двух ударов руками и не менее двух ударов ногами по голове и туловищу потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в следкоме.

В ведомстве отметили, что преступление было выявлено службой собственной безопасности УМВД России по Севастополю при проведении служебной проверки. Следователями изучена видеозапись с нагрудного видеорегистратор инспектора, ведется расследование.