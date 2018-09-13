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13.09.2018 19:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе на сотрудника ГИБДД завели дело за избиение подчиненного

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В отношении замкомандира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД в Севастополе возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Севастополю.

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По данным следствия, инцидент произошел 12 мая. Обвиняемому не понравилось, что инспектор ДПС оставил патрульный автомобиль возле въезда на стоянку МРЭО. Чтобы его проучить, замкомандира роты отогнал автомобиль в другое место, а инспектору сказал, что служебную машину угнали. После этого потребовал сдать служебное удостоверение. Подчиненный отказался, за что начальник стал его избивать. Побои зафиксировал нагрудный видеорегистратор инспектора ДПС.

- Обвиняемый нанес не менее двух ударов руками и не менее двух ударов ногами по голове и туловищу потерпевшего, причинив ему телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмы, - сообщили в следкоме.

В ведомстве отметили, что преступление было выявлено службой собственной безопасности УМВД России по Севастополю при проведении служебной проверки. Следователями изучена видеозапись с нагрудного видеорегистратор инспектора, ведется расследование.

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