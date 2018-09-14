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14.09.2018 12:03
Рубрика: Происшествия

На серой ветке восстановлено движение после падения на путь пассажирки

Текст: Светлана Батова

Утром ненадолго приостанавливалось движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. На станции "Боровицкая" на пути перед поездом упала нетрезвая пассажирка. Она осталась жива.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Московское метро изобразили в 3D

"Тридцатилетняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа упала под прибывающий электропоезд по собственной неосторожности", - рассказал Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

По его словам, машинист применил экстренное торможение и успел остановить состав.

Для извлечения пострадавшей в 8:32 снималось напряжение, в 8:38 женщину достали и отправили в НИИ Склифосовского с предварительным диагнозом перелом руки, закрытая черепно-мозговая травма и алкогольное опьянение. С ее слов, она подошла близко краю платформы и у нее закружилась голова.

Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Напомним, во вторник на станции "Кузнецкий мост" пьяный мужчина упал на балюстраду на эскалаторе и получил различные травмы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи
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