На серой ветке восстановлено движение после падения на путь пассажирки

Утром ненадолго приостанавливалось движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро. На станции "Боровицкая" на пути перед поездом упала нетрезвая пассажирка. Она осталась жива.

"Тридцатилетняя уроженка Северо-Кавказского федерального округа упала под прибывающий электропоезд по собственной неосторожности", - рассказал Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

По его словам, машинист применил экстренное торможение и успел остановить состав.

Для извлечения пострадавшей в 8:32 снималось напряжение, в 8:38 женщину достали и отправили в НИИ Склифосовского с предварительным диагнозом перелом руки, закрытая черепно-мозговая травма и алкогольное опьянение. С ее слов, она подошла близко краю платформы и у нее закружилась голова.

Информация об инциденте была направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Напомним, во вторник на станции "Кузнецкий мост" пьяный мужчина упал на балюстраду на эскалаторе и получил различные травмы.