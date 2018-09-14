Костромичка предстанет перед судом за продажу золотых слитков

Жительница Костромы стала фигуранткой уголовного дела о незаконной торговле золотом. В ближайшее время она предстанет перед судом за подпольную продажу драгметалла в гранулах и банковских слитках.

Полиция в Костроме закончила расследование уголовного дела о незаконной продаже крупной партии золота. Задержать подпольную продавщицу драгметаллов удалось в апреле 2018 года в момент передачи слитков. Против женщины возбудили дело по статье 191 Уголовного кодекса (незаконный оборот драгоценных металлов).

- В ходе расследования выяснилось, что женщина занималась индивидуальной предпринимательской деятельностью, связанной с розничной продажей ювелирных изделий, а затем владела частным ломбардом. Один из клиентов сдал в ломбард золото в слитках, которые она решила перепродать, - сообщили в УМВД.

В ведомстве уточнили, что оборот драгоценных металлов в России регламентируют 12 нормативных актов. При продаже золота хозяйка нарушила их все. Сделку по реализации слитков и полученных с завода по аффинажу золотых гранул предпринимательница провела в салоне автомобиля, не утруждая себя выпиской чеков и подтверждающих документов.

- В результате от незаконной продажи 2,5 килограмма золота костромичка выручила почти 6,5 миллиона рублей, - пояснили в полиции.

Сейчас расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Если вину предпринимательницы докажут, ей грозит до пяти лет заключения.

Костромская область, где перерабатывается до 50 процентов российского золота и серебра, считается "ювелирной столицей России". Ежегодно на территории региона фиксируются преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней.