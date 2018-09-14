Новости

Автомобиль въехал в людей у бара во Франции, есть пострадавшие 11:13
Аудио: в России опубликована ранее не издававшаяся песня Принса 10:56
В Крыму назвали заявление Климкина о воде оправданием фашизма 10:53
В Дагестане в ходе перестрелки уничтожен боевик 10:51
Нижегородский вице-губернатор Александр Байер отправлен в отставку 10:50
От рака умерла актриса Марин Маззи 10:47
Форум "Город образования" в столице посетили 133 тысячи человек 10:45
Участники космического конгресса посетили легендарный Несвижский замок 10:30
Костромичка предстанет перед судом за продажу золотых слитков 10:30
Поджигатель школы в Бурятии заявил, что перепутал здания 10:25
В Финляндии началась эвакуация людей из-за пожара на свечном заводе 10:23
Учения в Средиземном море показали на видео 10:20
Московский зоопарк переходит на "зимовку" 10:17
В Азовском море пропал матрос с рыболовецкого судна 10:15
США потеряли секретный беспилотник 10:15
Белорусские травматологи пересмотрели тактику лечения пожилых пациентов 10:05
У берегов Крыма нашли затонувший корабль "Четвертый" 10:03
В Toyota рассказали о новом способе борьбы с автоугонщиками 09:59
ЦУП: Утечка воздуха началась еще до обнаружения отверстия в "Союзе" 09:55
Еще одна новинка Lada начала поступать к дилерам 09:50
В Хабаровском крае мотострелки сразились с "Шилкой" и "Иглой" 09:18
В Брянске пройдет военный парад 09:14
"Локомотив" - "Динамо" - онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 08:53
Умер Народный артист России Михаил Асафов 08:45
В заказнике Камчатки медведица усыновила осиротевшего медвежонка 08:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
14.09.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромичка предстанет перед судом за продажу золотых слитков

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Фото: УМВД по Костромской области Фото: УМВД по Костромской области
Фото: УМВД по Костромской области

Жительница Костромы стала фигуранткой уголовного дела о незаконной торговле золотом. В ближайшее время она предстанет перед судом за подпольную продажу драгметалла в гранулах и банковских слитках.

Фото: depositphotos.com
Клад с золотом из Курска похитили по пути в Москву

Полиция в Костроме закончила расследование уголовного дела о незаконной продаже крупной партии золота. Задержать подпольную продавщицу драгметаллов удалось в апреле 2018 года в момент передачи слитков. Против женщины возбудили дело по статье 191 Уголовного кодекса (незаконный оборот драгоценных металлов).

- В ходе расследования выяснилось, что женщина занималась индивидуальной предпринимательской деятельностью, связанной с розничной продажей ювелирных изделий, а затем владела частным ломбардом. Один из клиентов сдал в ломбард золото в слитках, которые она решила перепродать, - сообщили в УМВД.

В ведомстве уточнили, что оборот драгоценных металлов в России регламентируют 12 нормативных актов. При продаже золота хозяйка нарушила их все. Сделку по реализации слитков и полученных с завода по аффинажу золотых гранул предпринимательница провела в салоне автомобиля, не утруждая себя выпиской чеков и подтверждающих документов.

- В результате от незаконной продажи 2,5 килограмма золота костромичка выручила почти 6,5 миллиона рублей, - пояснили в полиции.

Сейчас расследование дела завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Если вину предпринимательницы докажут, ей грозит до пяти лет заключения.

Костромская область, где перерабатывается до 50 процентов российского золота и серебра, считается "ювелирной столицей России". Ежегодно на территории региона фиксируются преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара
В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО
Компания SpaceX выбрала первого туриста для полета на Луну
На обшивке "Союза" обнаружили новые следы от сверла
Десять человек пострадали при взрывах газа в Массачусетсе