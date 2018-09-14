На красной ветке метро произошел сбой

На Сокольнической ветке метро поезда шли с увеличенными интервалами. Причиной стало падение на рельсы на станции "Лубянка" пожилой женщины. Она выжила.

Как сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, женщина, по показаниям очевидцев, упала из-за собственной неосторожности. Инцидент произошел в 17:12, машинист экстренно тормозил, пострадавшая оказалась под поездом, но осталась жива. В 17:15 сняли напряжение, достали бабушку, в 17:31 возобновили движение. По предварительному диагнозу, у пожилой дамы ушибы, растяжение мягких тканей и болевой шок.

Информация об инциденте направлена в прокуратуру на Московском метрополитене.

Напомним, сегодня рано утром на станции "Боровицкая" Серпуховско-Тимирязевской линии под поезд упала 30-летняя нетрезвая женщина. Она также, к счастью, осталась жива.