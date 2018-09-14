Под Брянском задержан иностранец с самодельным паспортом

На автомобильном пункте пропуска "Троебортное" в Брянской области пограничники задержали гражданина Киргизии, намеревавшегося покинуть Россию.

- Мужчина предъявил паспорт Киргизской Республики, не соответствующий установленному образцу. Детальное изучение документа показало, что изготовлен он на цветном принтере без каких-либо элементов защиты, - рассказали в региональном погрануправлении ФСБ РФ.

Против иностранца возбуждено уголовное дело о попытке незаконного пересечения границы РФ (статья 322 УК РФ).