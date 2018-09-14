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14.09.2018 16:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК завел дело на полицейских, чья халатность привела к гибели женщины

Текст: Алексей Трапезников (Пермский край)

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции. Их подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что в результате повлекло за собой смерть человека.Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

Воронежских полицейских заподозрили в убийстве

По данным следствия, с  2010 по 2018 год в отдел полиции обращалась с заявлениями жительница Индустриального района Перми, в которых сообщала стражам порядка о том, что сосед угрожает ей убийством.

Однако по заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате одна из встреч с соседом закончилась для заявительницы трагично – мужчина напал на нее и убил.

Преступление было совершено 10 мая. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Преступления правоохранителей
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