СК завел дело на полицейских, чья халатность привела к гибели женщины

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц отдела полиции. Их подозревают в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, что в результате повлекло за собой смерть человека.Об этом сообщили в пресс-службе краевого СК.

По данным следствия, с 2010 по 2018 год в отдел полиции обращалась с заявлениями жительница Индустриального района Перми, в которых сообщала стражам порядка о том, что сосед угрожает ей убийством.

Однако по заявлениям женщины необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. В результате одна из встреч с соседом закончилась для заявительницы трагично – мужчина напал на нее и убил.

Преступление было совершено 10 мая. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.