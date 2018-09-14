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14.09.2018 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Читинцев задержали на прогулке со стволом боевого гранатомета

Текст: Дмитрий Мальков

Полиция задержала в Чите двух молодых людей, основательно напугавших жителей одного из домов города. Жильцы обратились в полицию, после того как заметили ночью прогуливающихся рядом с их окнами неизвестных с гранатометом наперевес, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ГУ МВД по Забайкальскому краю.

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По данным полиции, инцидент произошел в ночь на пятницу, 14 сентября.

- В Чите полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность мужчин, которые вошли в подъезд жилого дома с предметом, похожим на гранатомет… Установлено, что в руках у одного из молодых людей был использованный ствол от одноразового гранатомета, - рассказали в ведомстве.

В ГУ МВД подчеркнули, опасности найденный ствол не представлял. Сейчас оба нарушителей порядка задержаны. Ими оказались два жителя забайкальской столицы в возрасте 26 и 29 лет. С ними работает следователь - устанавливаются обстоятельства появления у них части боевого оружия. Начата доследственная проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
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