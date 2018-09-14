Омский парашютист убил товарища из-за спора о количестве прыжков

46-летнего жителя поселка Северо-Любинский Омской области нашли мертвым в квартире. По данным следствия, погибший был избит и скончался от многочисленных травм.

Как сообщили "РГ" в СУ СКР по Омской области, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Подозреваемый задержан. Им оказался 50-летний приятель погибшего. Накануне, коротая время за спиртным, мужчины поспорили, кто из них совершил больше прыжков с парашютом. Спор перешел в драку, и парашютист постарше оказался сильнее соперника.

Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.