Поджигатель школы в Бурятии заявил, что перепутал здания

Пытавшийся поджечь школу в Улан-Удэ мужчина признался, что сделал это случайно. Его целью, как он утверждает, было здание располагавшееся по соседству гостиницы.

Напомним, ЧП произошло во четверг утром. В полицию поступило сообщение о возгорании окна школы № 5 в поселке Сосновый бор. Сотрудники МВД по региону по горячим следам задержали 32-летнего ранее неоднократно судимого, в том числе за особо тяжкие преступления мужчину.

Как сообщили в ГУ МВД по Бурятии, при допросе мужчина рассказал о мотивах совершенного преступления.

- Задержанный настаивает, что им двигало желание отомстить сотруднику гостиницы. Накануне, когда он вместе с другом распивал спиртное, администратор сделал замечание расшумевшимся гражданам. Однако разгоряченный алкоголем злоумышленник перепутал здание и нанес ущерб учебному учреждению, - рассказал представитель пресс-службы ведомства.

В отношении задержанного следователям управления МВД по городу Улан-Удэ возбудили уголовное дело. Подозреваемому в поджоге жителю Заиграевского района республики инкриминируется ч. 2 ст. 167 УК РФ - Умышленное уничтожение или повреждение имущества.