В Новосибирске на авиадебошира завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего жителя ЯНАО, который публично оскорбил сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в дежурной части аэропорта Толмачево, расположенного в Новосибирске. Полиции поступило сообщение, что на борту самолета, следовавшего рейсом Томск-Новосибирск-Горно-Алтайск, один из пассажиров ведет себя агрессивно. Мужчина оскорблял других пассажиров и бортпроводников, в связи с чем экипаж принял решение передать дебошира сотрудникам полиции.

Мужчина был доставлен в дежурную часть воздушного порта, где на него был составлен административный протокол. Несмотря на это, фигурант продолжил вести себя агрессивно и оскорбил полицейских в присутствии посторонних. Его действия были квалифицированы по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти). Теперь авиадебоширу грозит штраф либо исправительные работы с максимальным сроком до одного года.