В аэропорту Пулково самолет задел крылом пожарную машину

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента в аэропорту Пулково, где пассажирский самолет задел крылом пожарную машину.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, инцидент произошел сегодня в 07.58 с лайнером.

- По предварительным данным установлено, что пассажирский самолет рейсом Москва - Санкт-Петербург, следуя на стоянку, зацепил крылом спецтехнику (пожарную машину). В результате этого происшествия розлива топлива нет, пострадавших нет. Аэропорт работает в штатном режиме, - отметили в прокуратуре.

Тем не менее, на место присшествия экстренно выехал заместитель Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алексей Оптовкин.