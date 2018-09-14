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14.09.2018 12:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге супругов задержали за плантацию марихуаны на балконе

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

Транспортные полицейские задержали петербурженку с 200 граммами марихуаны, которую на балконе выращивал ее муж.

МВД РФ: Легализация марихуаны привела к росту преступности в странах ЕС

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО, во время проведения личного досмотра у 42-летней неработающей петербурженки изъяли некое растительное вещество зеленого цвета. Экспертиза установила, что речь идет о высушенных листьях каннабиса. Дома у женщины нашли четыре куста конопли.

- Установлено, что дурманящий продукт с особой тщательностью культивировал на балконе 35-летний супруг злоумышленницы, - отметили в транспортной полиции. - Глава многодетного семейства выращивал запрещенные "домашние" растения для личного потребления.

Возбуждено дело по статье "Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств". Супругам грозит до пяти лет заключения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Борьба с наркотиками
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