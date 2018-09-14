В Петербурге супругов задержали за плантацию марихуаны на балконе

Транспортные полицейские задержали петербурженку с 200 граммами марихуаны, которую на балконе выращивал ее муж.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД РФ по СЗФО, во время проведения личного досмотра у 42-летней неработающей петербурженки изъяли некое растительное вещество зеленого цвета. Экспертиза установила, что речь идет о высушенных листьях каннабиса. Дома у женщины нашли четыре куста конопли.

- Установлено, что дурманящий продукт с особой тщательностью культивировал на балконе 35-летний супруг злоумышленницы, - отметили в транспортной полиции. - Глава многодетного семейства выращивал запрещенные "домашние" растения для личного потребления.

Возбуждено дело по статье "Незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств". Супругам грозит до пяти лет заключения.