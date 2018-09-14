Новости

"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве 12:59
Вице-премьеры стран СНГ посетили белорусский павильон на ВДНХ в Москве 12:59
Вышел трейлер фильма об инопланетной оккупации "Земля в осаде" 12:49
Петербуржцам на празднике рыбы устроят дегустации и мастер-классы 12:46
Карельские приставы перечислили долг тезке взыскательницы 12:45
Против депутата Рады возбудили дело по факту незаконного обогащения 12:42
Экс-главу челябинской строительной компании взяли под стражу 12:40
Видео: В Беларуси дрон едва не сбил вертолет с туристами 12:35
Вышел новый трейлер психоделического сериала "Маньяк" 12:32
ВЦИОМ: Россияне поддерживают запрет на продажу спиртного до 21 года 12:26
Омский парашютист убил товарища из-за спора о количестве прыжков 12:25
В США отец подарил дочери выигрышный лотерейный билет 12:22
Видео: три сезона "Твин Пикс" за 53 секунды 12:21
Названа причина смерти народного артиста РФ Михаила Асафова 12:20
ЦИК: Итоги голосования 9 сентября будут отменены на 12 участках 12:18
В аэропорту Пулково самолет задел крылом пожарную машину 12:11
Количество проверок застройщиков в Москве увеличится в два раза 12:05
В Петербурге супругов задержали за плантацию марихуаны на балконе 12:03
На серой ветке восстановлено движение после падения на путь пассажирки 12:03
Вышел красивый тизер "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:59
Боец ММА Джефф Монсон будет заниматься социальным развитием Красногорска 11:58
На Дону прокуратура проверит видео, где давят птиц бульдозером 11:56
Эксперт: Заявления США о новых санкциях против РФ - провокация 11:53
Вышел новый трейлер сериала с Джулией Робертс 11:51
В Пермском крае ураган снес крыши домов 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
14.09.2018 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-главу челябинской строительной компании взяли под стражу

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Судебная коллегия Свердловского областного суда оставила в силе приговор бывшему гендиректору челябинской компании "Гринфлайт" Сергею Мануйлову, которого за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями в апреле приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня на подсудимого надели наручники в зале суда, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

В Новосибирске начали решать проблему обманутых дольщиков

- Приговор застройщику был обжалован стороной обвинения, которая сочла наказание слишком мягким, а также потерпевшими и стороной защиты, просившими суд отменить приговор и вернуть дело прокурору для нового расследования, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. - При этом часть потерпевших подала апелляционные жалобы, в которых заявила, что в отношении них договоры по предоставлению жилья исполнены и потерпевшими они себя не считают. Изучив обстоятельства дела, суд оставила решение первой судебной инстанции без изменения, а апелляционные жалобы сторон без удовлетворения.

Напомним, приговор Сергею Мануйлову Центральный суд Челябинска вынес после рассмотрения дела в особом порядке - после полного признания вины и заключения Мануйловым досудебного соглашения со следствием. 11 апреля суд признал его виновным в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков выводились из строительной компании. По материалам уголовного дела, потерпевшими признаны 4320 дольщиков.

В Саратове застройщика обвинили в организации преступного сообщества

Однако до рассмотрения дела в апелляции под стражу застройщика решили не брать. А новое рассмотрение дела было отложено из-за ходатайства Челябинского областного суда об изменении его территориальной подсудности: в число потерпевших от действий застройщика попали сразу два его судьи, что сделало рассмотрение дела в Челябинском облсуде невозможным.

В итоге с апреля по сентябрь осужденный ожидал решения своей участи на свободе.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали заявление Климкина о воде оправданием фашизма
Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара
В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО
Компания SpaceX выбрала первого туриста для полета на Луну
На обшивке "Союза" обнаружили новые следы от сверла