Экс-главу челябинской строительной компании взяли под стражу

Судебная коллегия Свердловского областного суда оставила в силе приговор бывшему гендиректору челябинской компании "Гринфлайт" Сергею Мануйлову, которого за злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями в апреле приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня на подсудимого надели наручники в зале суда, сообщили в пятницу в судебной инстанции.

- Приговор застройщику был обжалован стороной обвинения, которая сочла наказание слишком мягким, а также потерпевшими и стороной защиты, просившими суд отменить приговор и вернуть дело прокурору для нового расследования, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. - При этом часть потерпевших подала апелляционные жалобы, в которых заявила, что в отношении них договоры по предоставлению жилья исполнены и потерпевшими они себя не считают. Изучив обстоятельства дела, суд оставила решение первой судебной инстанции без изменения, а апелляционные жалобы сторон без удовлетворения.

Напомним, приговор Сергею Мануйлову Центральный суд Челябинска вынес после рассмотрения дела в особом порядке - после полного признания вины и заключения Мануйловым досудебного соглашения со следствием. 11 апреля суд признал его виновным в умышленном совершении невыгодных сделок, при помощи которых деньги дольщиков выводились из строительной компании. По материалам уголовного дела, потерпевшими признаны 4320 дольщиков.

Однако до рассмотрения дела в апелляции под стражу застройщика решили не брать. А новое рассмотрение дела было отложено из-за ходатайства Челябинского областного суда об изменении его территориальной подсудности: в число потерпевших от действий застройщика попали сразу два его судьи, что сделало рассмотрение дела в Челябинском облсуде невозможным.

В итоге с апреля по сентябрь осужденный ожидал решения своей участи на свободе.