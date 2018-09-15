Новости

В Минске завершился Международный аэрокосмический конгресс 12:13
В Москве представили Lada Largus за 1 млн рублей 11:54
На Урале шесть детей отравились угарным газом при пожаре 11:36
В Ленобласти при столкновении автобуса с грузовиком погибли четверо 11:24
ФСБ нейтрализовала в Дагестане троих боевиков 11:02
Генсек ОАГ не исключил военного вторжения в Венесуэлу 10:29
"Уфа" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 7-го тура РПЛ 10:20
Эксперт: Россиян ограничение на обслуживание в банках КНР не затронет 10:11
В Ингушетии в лобовом ДТП погибли шесть человек и три ранены 09:40
Вучич назначил новое руководство сербских вооруженных сил 09:36
Глава Госдепа обвинил Россию в попытке подорвать санкции против КНДР 09:05
Фотография "невидимого" автомобиля удивила пользователей Сети 08:25
Власти Армянска в Крыму ввели режим ЧС из-за сброса химических веществ 08:22
Паром потерпел крушение у берегов Индонезии 07:23
Крупный пожар произошел на предприятии в Казахстане 07:22
Корабли Северного флота отбились от "вражеских" подлодок 06:45
Генсек НАТО прокомментировал покупку Турцией российских С-400 06:43
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Японии 06:32
В Киеве неизвестный напал на ведущего дело о Майдане судью 06:05
В двух районах Дагестана введен особый режим 05:48
Генсек ОАГ пригрозил Венесуэле военным вмешательством 05:26
Охранявший премьер-министра Японии полицейский потерял пистолет 05:16
Видео: Ураган "Флоренс" затопил улицы Северной Каролины 04:41
Мать Бута вынуждена доказать родство с сыном для визита в тюрьму 04:39
В Сеуле стартовала Неделя российского кино 03:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Учения в Средиземном море показали на видео
Учения в Средиземном море показали на видео
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Раскрыты секреты новейшей зенитной системы РФ
Раскрыты секреты новейшей зенитной системы РФ
15.09.2018 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти при столкновении автобуса с грузовиком погибли четверо

Текст: Алексей Васильев (Санкт-Петербург)

В Волосовском районе Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четыре человека.

В Петербурге водитель и трое детей пострадали в ДТП

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в час ночи на 76-м километре трассы Нарва.

Грузовик DAF врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель микроавтобуса и три пассажира - 49-летний мужчина и две женщины 1984 и 1991 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир 30 лет госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эксперт: Россиян ограничение на обслуживание в банках КНР не затронет
ФСБ нейтрализовала в Дагестане троих боевиков
Захарова нашла нестыковки в расследовании Bellingcat о Петрове и Боширове
Пушков высмеял "тысячелетнюю историю" украинских ВМС
Бывший глава Украины Кучма назвал политику страны "ужасом"