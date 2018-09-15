В Ленобласти при столкновении автобуса с грузовиком погибли четверо

В Волосовском районе Ленинградской области грузовик столкнулся с микроавтобусом. В результате ДТП погибли четыре человека.

Как сообщает отдел пропаганды регионального УГИБДД, авария произошла в час ночи на 76-м километре трассы Нарва.

Грузовик DAF врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter. Водитель микроавтобуса и три пассажира - 49-летний мужчина и две женщины 1984 и 1991 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир 30 лет госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.