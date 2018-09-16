Под Рязанью разбился автобус с иностранцами

Один человек погиб, пятеро получили травмы в аварии микроавтобуса в Рязанской области, сообщили в региональном УМВД.

ДТП случилось около 5.30 на 198 километре федеральной трассы М-5 "Урал". Ехавший в столицу микроавтобус с гражданами Киргизии врезался в придорожный столб. Один из пассажиров погиб, пятеро получили трамы. Двое пострадавших доставлены в больницу, остальным помощь оказана на месте.

- По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением, - рассказали в пресс-службе УМВД.

На месте аварии работают полицейские, они выясняют подробности ДТП и личности пострадавших.