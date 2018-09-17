Поезд Минск-Москва опоздал почти на 4 часа из-за встречи с лосем

Встреча без "взаимного уведомления" на стальной магистрали с заблудившимся сохатым задержала прибытие экспресса из белорусской столицы в Москву утром 17 сентября почти на четыре часа. В пресс-службе Белорусской железной дороги, комментируя БЕЛТА данное происшествие, уточнили, что "инцидент произошел на перегоне Можайск-Дорохово.

Локомотив в 04:07 совершил наезд на дикое животное. После устранения технических неполадок состав продолжил движение по маршруту". Поезд прибыл на станцию назначения около 09:25, опоздав по расписанию на 3 часа 50 минут.

Стоит отметить, что трагические ситуации с участием крупных лесных животных в белорусском регионе фиксируются довольно часто. По данным агентства, только в Витебской области на автомобильных трассах за истекшие два года произошло девять наездов на животных, в результате которых два человека погибли и восемь получили травмы различной степени тяжести.