В Перми на подростка обрушилась восьмиметровая колонна

В Перми Следственный комитет по факту гибели подростка возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, группа подростков проникла в помещение заброшенного сельскохозяйственного ангара, расположенного по улице Героев Хасана. Школьники начали раскачивать одну из каменных колонн высотой около восьми метров. Конструкция обрушилась, ее части упали на 13-летнего подростка. От полученных травм ребенок скончался в медицинском учреждении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, определяется круг лиц, ответственных за охрану технического состояния ангара.