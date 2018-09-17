На Новгородчине грабителя задержали за нападение на водителя автовоза

В Новгородской области полицейские задержали 30-летнего жителя Воронежской области, подозреваемого в нападении на водителя автовоза. Суд арестовал мужчину на два месяца.

Инцидент произошел на новгородском участке скоростной трассы М-11 на площадке для отдыха водителей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Налетчик направил травматический пистолет на водителя автовоза, перевозившего новые автомобили из Санкт-Петербурга в Москву. И потребовал ключи от нового Audi, который вместе с другими легковушками стоял на прицепе грузовика.

Водитель был вынужден подчиниться. Но сесть за руль житель Воронежской области не успел, потому что потерпевший быстро завел автовоз и уехал. Несостоявшийся похититель сел в свой автомобиль и на протяжении нескольких километров преследовал автовоз. Во время погони машина налетчика получила серьезные повреждения, а потом ее остановили сотрудники ГИБДД.

На место происшествия прибыли члены следственно-оперативной группы УМВД. Они нашли в салоне и багажнике автомобиля два травматических пистолета, охотничий карабин, гладкоствольное ружье, около 150 патронов и различное холодное оружие. А также наркотики - амфетамин и марихуану.

Следственное подразделение полиции возбудило уголовные дела по статьям "разбой с применением оружия" и "незаконное хранение и перевозка наркотических средств в крупном размере". Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.