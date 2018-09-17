Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани автобуса отправят в Ярославль

В понедельник с 14 до 15 часов пассажиры попавшего на Кубани в ДТП автобуса будут отправлены из станицы Ленинградской к месту назначения в Ярославль. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил глава Ленинградского района Владимир Гукалов.

- Сегодня с утра мы решали этот вопрос с нашим АТП. С ним заключен договор на перевозку пассажиров, - пояснил он. - Это не частный перевозчик, а муниципальное предприятие, предоставившее комфортабельный автобус. Затраты на перевозку в последующем будут компенсированы за счет частного перевозчика из Ярославля.

По словам главы, накануне ночью 17 пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь, были доставлены в местную гостиницу.

- Утром их накормили завтраком, теперь они пообедают, после чего сядут в автобус, - рассказал Гукалов. - Ожидается, что к ним присоединятся пострадавшие в ДТП пассажиры, которых медики сейчас готовят к выписке. Ни у кого из них нет серьезных травм. Всего в лечебные учреждения было доставлено 22 человека: 16 из них - в Ленинградскую ЦРБ, шесть человек - в Павловскую. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, ДТП с пассажирским автобусом, следующим из Анапы в Ярославль, произошло накануне в 23.30 на трассе в Ленинградском районе Кубани. По предварительной информации, на скользкой от дождя дороге водитель не справился с управлением и съехал в лесополосу, где врезался в дерево. В причинах случившегося сейчас разбираются правоохранители. Прокуратура региона проверят частного перевозчика, которому принадлежит транспортное средство.

По словам местных жителей, это далеко не первое ЧП на данном участке трассы.

- Тут очень интенсивное движение, а дорога узкая, двухполосная, - подтвердил глава района. - Машины едут по ней от Ростова в сторону двух морей - Черного и Азовского. С открытием Крымского моста автомобильный поток значительно вырос. Нужна объездная современная трасса. Проект такой четырехполосной дороги протяженностью 19 километров уже готов, сейчас решается вопрос с финансированием.