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17.09.2018 15:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В школе Ростова-на-Дону ученик распылил перцовый баллончик

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)

Ростовские полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в одной из школ города. Несколько человек пострадали в результате распыления перцового баллончика. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

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По предварительным данным, опасным баллончиком воспользовался учащийся этой же школы. В зону действия распыления попало несколько человек.

В больницу обратились один ребенок и один сотрудник образовательного учреждения. У пострадавших слезились глаза и возникли головные боли.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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