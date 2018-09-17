В школе Ростова-на-Дону ученик распылил перцовый баллончик

Ростовские полицейские устанавливают обстоятельства происшествия в одной из школ города. Несколько человек пострадали в результате распыления перцового баллончика. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По предварительным данным, опасным баллончиком воспользовался учащийся этой же школы. В зону действия распыления попало несколько человек.

В больницу обратились один ребенок и один сотрудник образовательного учреждения. У пострадавших слезились глаза и возникли головные боли.