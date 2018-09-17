На Урале четверо рабочих пострадали при аварии в котельной

В городе Сатке Челябинской области четверо рабочих получили травмы и ожоги во время пусконаладочных работ в местной котельной. Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, сообщили в понедельник в региональном Минздраве.

- Женщину с ожогами 20 процентов поверхности тела сейчас транспортируют в Челябинск, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Мужчину с ожогами кистей (7-10 процентов поверхности тела) переведут в областной ожоговый центр в ближайшие дни. Еще один пострадавший остается в больнице Сатки, у него сломано ребро, ушибы и ссадины. Один из рабочих от госпитализации отказался.

Что произошло в котельной, пока неизвестно. В соцсетях говорят о взрыве. Однако официального подтверждения эта версия пока не получила.

На месте происшествия работает комиссия. Часть зданий в городе остались без горячей воды.