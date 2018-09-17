На Урале рабочий упал в ванну с раскаленным металлом

В городе Магнитогорске Челябинской области организована проверка по факту гибели рабочего металлургического комбината, упавшего в ванну с раскаленным цинком, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел днем 14 сентября на территории листопрокатного цеха ММК, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - При падении в ванну с раскаленным цинком 21-летний рабочий получил ожоги, от которых впоследствии скончался в лечебном учреждении.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СК региона.