Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге нашли школьницу, пропавшую 10 сентября в Челябинской области. Все это время юную жительницу города Копейска искали полиция и волонтеры.

Как ранее писала "РГ", 16-летняя девушка не вернулась домой после вечерней прогулки. Ее родители обратились в полицию в тот же день. По факту исчезновения несовершеннолетней СК Южного Урала возбудило уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ведомства, школьницу обнаружили в Екатеринбурге в результате следственных мероприятий. По предварительной информации, никакие противоправные действия в отношении нее не совершались.

Сейчас следственные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.