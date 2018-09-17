В Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий

В Екатеринбурге на строительной площадке погиб один рабочий, еще один получил электротравму. Трагический инцидент случился у Макаровского моста, который сейчас реконструируют. По факту ЧП начато расследование.

По информации свердловской облпрокуратуры, в субботу, 15 сентября, около пяти вечера во время монтажа арматуры произошло замыкание.

"Рабочие устанавливали арматурную решетку в котлован. Трос, на котором она находилась, задел провода. Инженер-механик скончался на месте, монтажник с ожогами госпитализирован в больницу", - рассказали в пресс-службе регионального СК.

В рамках начавшейся проверки правоохранительные органы анализируют документы, касающиеся обеспечения безопасного на строительном объекте. Назначена судмедэкспертиза.