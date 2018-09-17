В Екатеринбурге скончался ученик гимназии

Пятиклассник одной из екатеринбургских гимназий почувствовал сегодня недомогание и позднее скончался в больнице. В обстоятельствах трагического несчастного случая сейчас разбираются врачи и правоохранительные органы.

"Во время шестого урока учительница заметила, что один из учеников плачет. Ребенок сказал, что у него сильно болит голова. Учительница в сопровождении других учеников отправила его в медпункт, сотрудник которого вызвал "скорую", - рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова.

Несмотря на усилия врачей, мальчик по дороге в больницу скончался.

По информации облпрокуратуры, семья, в которой воспитывался школьник, положительная, сам он отличник. Урока физкультуры, на котором ребенок теоретически мог бы получить травмы, сегодня не было.

"Точную причину смерти ребенка установит судмедэкспертиза. По предварительным данным, мальчик, придя утром на учебу, на самочувствие не жаловался", - подчеркнул пресс-секретарь областного Следственного комитета Александр Шульга.