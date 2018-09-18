Вулкан на Курильских островах выбросил пепел на 4,5 км

Столб пепла высотой до 4,5 километра над уровнем моря выбросил во вторник утром вулкан Пик Сарычева, расположенный на острове Матуа Большой Курильской гряды.

"Облако пепла дрейфует к северо-востоку от вулкана", - сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Остров Матуа является необитаемым, поэтому опасности для людей выброс не представляет.

Справка "РГ"



Вулкан Пик Сарычева назван по имени русского мореплавателя и гидрографа Г. А. Сарычева. Действующий стратовулкан типа сомма-везувий. Наивысшая точка исполина расположена на уровне 1496 метров. Один из самых активных вулканов Курильских островов. С 1760 года на нем зафиксировано не менее десяти извержений. Последнее, одно из самых сильных, произошло в 2009 году.