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18.09.2018 09:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вулкан на Курильских островах выбросил пепел на 4,5 км

Текст: Дина Непомнящая

Столб пепла высотой до 4,5 километра над уровнем моря выбросил во вторник утром вулкан Пик Сарычева, расположенный на острове Матуа Большой Курильской гряды.

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел дважды за утро

"Облако пепла дрейфует к северо-востоку от вулкана", - сообщили "Интерфаксу" специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Остров Матуа является необитаемым, поэтому опасности для людей выброс не представляет.

Справка "РГ"

Вулкан Пик Сарычева назван по имени русского мореплавателя и гидрографа Г. А. Сарычева. Действующий стратовулкан типа сомма-везувий. Наивысшая точка исполина расположена на уровне 1496 метров. Один из самых активных вулканов Курильских островов. С 1760 года на нем зафиксировано не менее десяти извержений. Последнее, одно из самых сильных, произошло в 2009 году.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова
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