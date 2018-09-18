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18.09.2018 10:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье спустя сутки локализовали степной пожар

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

На востоке Оренбуржья продолжается борьба с природным пожаром, вспыхнувшим накануне под Медногорском. Спустя сутки огонь удалось локализовать.

Об этом сообщило во вторник Главное управление МЧС по региону.

Как уже писала "РГ", эпицентром пожара стал населенный пункт Рысаево - в 11 часов 35 минут понедельника по местному времени отсюда был получен тревожный сигнал о возгорании сухой травы. В Медногорске был объявлен режим ЧС. Для борьбы с огнем пришлось задействовать даже военную авиацию.

В Оренбуржье началась эвакуация людей из зоны степного пожара

- Накануне в светлое время суток было произведено девять сбросов воды - 45 тонн - вертолетом МИ-8 и три сброса ИЛ-76 - суммарно 126 тонн. В семь часов 35 минут вторника пожар локализован на всех участках, - уточнили в ГУ МЧС по региону.

На помощь оренбургским спасателям пришли коллеги из других регионов страны. В Медногорск прибыла группировка Уфимского филиала РПСО МЧС России - 30 человек и пять единиц техники, в пути следования - группировка Волжского спасательного центра МЧС РФ, состоящая из 64 человек и девяти единиц техники. В аэропорту "Оренбург" в готовности находятся три вертолета МИ-8 (Жуковского аварийно-спасательного центра, а также из Владимирской и Нижегородской областей) и два ИЛ-76 военно-транспортного полка Минобороны РФ.

Напомним, что в зоне бедствия оказались около 400 человек. В Медногорске было организовано восемь пунктов временного размещения.Из Рысаева было эвакуировано 11 человек. В Сарбаеве огнем повреждено 11 нежилых строений. Удалось остановить пламя на подступах к селу Идельбаево, где активную помощь пожарным оказывали местные жители.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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