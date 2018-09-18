В Хакасии задержали ячейку террористов

В Хакасии задержали иностранца, создавшего ячейку для совершения терактов в Сирии и в самой республике.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ, вербовщик запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад" сумел склонить к противоправной деятельности четырех человек. Они планировали выехать в Сирию для совершения терактов, а также устраивать нападения на сотрудников правоохранительных органов в Хакасии.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" в отношении проживающего в Абакане иностранного гражданина, подозреваемого в содействии террористической деятельности. В рамках возбужденного уголовного дела члены ячейки задержаны, - говорится в сообщении УФСБ по РХ.