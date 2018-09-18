В Кемерове продажа майнинговой фермы закончилась убийством

В Кемерове расследуют убийство местного жителя, который напал с ножом на продавца оборудования для майнинга.

По версии следствия, 22-летний кемеровчанин 12 сентября текущего года договорился о встрече мужчиной, у которого якобы собирался купить оборудование. Осматривая майнинг-ферму, он ударил 26-летнего хозяина ножом в живот. Тот оказал сопротивление. Во время потасовки раненый смог добраться до кухни, схватить нож и нанести удар нападавшему.

Гость, раненный в грудь, скончался на месте. А хозяин выбежал на улицу, рассказал обо всем своей девушке, которая ждала его в машине, и потерял сознание. Бригада "скорой", которую вызвала девушка, доставила мужчину в тяжелом состоянии в больницу.

- Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), - сообщили "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области. - Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются. В рамках расследования предстоит дать юридическую оценку действиям хозяина оборудования.